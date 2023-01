Sécurité avant tout

Le couple a rallié Fort Lauderdale, en Floride, en ce début d’année 2023. Ce voyage s’est fait en catimini “pour des raisons de sécurité”, souligne ELLE. Les parents de Jacques et Gabriella ont pourtant fait le déplacement pour une noble cause. La princesse, qui fête les 10 ans de sa fondation cette année, et son époux ont activement participé à la rénovation d’un centre aquatique d’envergure dans le sud des États-Unis. Plusieurs millions d’euros ont été injectés dans ce projet qui tient à coeur à l’ancienne nageuse. Quelques clichés ont été partagés sur les réseaux sociaux.