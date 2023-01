Julia Roberts aurait dû s’appeler différemment : “Je n’en reviens pas, mais je préfère le nom Roberts”

Julia Roberts se souviendra toute sa vie de son passage dans l’émission Finding Your Roots. L’historien Henry Louis Gates Jr. a remonté son arbre généalogique et comparé son ADN, ainsi que celui d’un cousin, pour en conclure qu’elle n’était pas une Roberts ! Après le décès de son mari, Willis Roberts, son arrière-arrière-grand-mère Rhoda Suttle Roberts a, d’évidence, eu une relation avec un autre homme. “Nous avons trouvé un ensemble de correspondances qui lient Julia et son cousin à un seul homme… Henry MacDonald Mitchell Jr”, a expliqué le chercheur.