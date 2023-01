Sans ambiguité, la star attaque son ex-mari Gerard Piqué à travers ses paroles, tout en rabaissant la nouvelle compagne du footballeur.

Mais en comparant Ferrari à Twingo et Rollex à Casio, Shakira a suscité la colère des deux marques visiblement moquées dans cette comparaison.

C'est pourquoi elles ont choisi de lui répondre avec un certain humour.

De son côté, Renault écrit sur Twitter que "Beaucoup n'ont pas besoin d'une voiture de luxe pour être heureux, mais demandez à nos clients qui profitent de la vie avec une Twingo !"

A muchos no les hace falta un auto de lujo para ser felices, sino preguntale a nuestros clientes que con un Twingo disfrutan de la vida! #LoveTwingo pic.twitter.com/BDYrYG3NDj — Renault Argentina (@RenaultArg) January 12, 2023

Et Casio répond sur le même ton : "Vous en avez assez de votre vieille Rollex? Venez essayer la nouvelle Casio "vous allez clairement l'aimer"".

¿CANSADO DE TU ROLEX VIEJO? VEN Y PRUEBA LO NUEVO. CASIO "CLARAMENTE TE VA GUSTAR" pic.twitter.com/jXAuhR0MY9 — C A S I O™ (@CasioTeam) January 12, 2023

Derrière ces deux publications se cache une petite pique à destination de la chanteuse, insinuant que la "Casio" et la "Twingo", représentant Clara, la nouvelle partenaire de Piqué, rendrait plus heureux que la "Ferrari" et la "Rollex", représentant Shakira.

Casio attaque une nouvelle fois la chanteuse avec une autre publication sur Twitter:

"Rappelle-toi Shakira, avant d'être une triste Rolex tu étais une magnifique Casio".

Recuerda Shakira, antes de ser un triste Rolex fuiste un magnífico CASIO pic.twitter.com/5O0N8B9jwy — C A S I O™ (@CasioTeam) January 13, 2023

Les internautes se sont également amusés de ces comparaisons et n'ont pas lésiné dans leurs réactions.