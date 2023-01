Thomas Van Hamme se reconvertit : "J’aimerais, en toute humilité, le partager avec vous"

Avant d’avoir songé revenir en télévision, voilà qu’il annonce se lancer dans des cours de méditation, justement. Et ce, dès la semaine prochaine comme il l'a posté sur Instagram. “C’est nouveau pour moi et j’aimerais, en toute humilité, le partager avec vous. Mon chemin spirituel m’a amené à découvrir chez Osho International en Inde une technique de méditation à la fois amusante et facile. Idéale pour ceux qui ont du mal à lâcher le mental et entrer en conscience. Désormais formé à la pratique, j’ai commencé à enseigner ces méditations actives dans de petites classes comme ce sera le cas du 18 au 22 janvier à Rhode-St-Genèse près de Bruxelles.” Bref, au programme : cinq soirées sur cinq thématiques, afin “de se connecter à sa joie et son enfant intérieur.”