Guillaume Canet encense la prestation d’Angèle dans son film “Astérix et Obélix” :”Je pense que c’est une grande actrice”

Guillaume Canet et Gilles Lellouche étaient invités dans le JT de RTL info vendredi soir. Le réalisateur est revenu sur la performance d’Angèle, et ce dernier ne tarit pas d’éloges. “Je suis très impressionné de la chanteuse qu’elle est. Je pense que c’est une grande actrice aussi et je pense qu’elle pourra faire beaucoup d’autres films. Je l’ai senti extrêmement à l’aise comme si c’était la énième fois qu’elle jouait dans un film. Je n’avais pas du tout l’impression d’une première fois. C’était très sympa de tourner ensemble”, confie-t-il.

Angèle a droit à son poster pour Astérix et Obélix: l'Empire du Milieu. ©D.R.