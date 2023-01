Vers une réconciliation entre Harry et William ? Charles III organise une confrontation entre ses fils

Charles III est vraisemblablement exaspéré par les tensions qui règnent entre ses fils William et Harry. Des différends exposés au grand jour par le duc de Sussex dans son livre Le suppléant et dans les interviews promotionnelles qui accompagnent la sortie de celui-ci. Il est vrai que ces querelles familiales non seulement donnent une très mauvaise image de la famille royale britannique, mais ils interviennent aussi à quelques mois du couronnement du roi prévu en mai prochain.