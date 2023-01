"On doit apprendre de ses erreurs"

L’Américaine, mère de six enfants, Lourdes, Rocco, Mercy James, David et les jumelles Stella et Esther, a abordé ce rôle spécifique dans sa vie. “Avoir une mère comme moi, c’est plutôt un obstacle qu’autre chose”, assure-t-elle. Madonna avoue qu’elle a encore du mal avec cette immense responsabilité. “Même aujourd’hui, je peine à comprendre comment on peut y arriver. Qui que l’on soit, faire des enfants et les élever est une œuvre d’art. Personne ne vous donne le mode d’emploi, on doit apprendre de ses erreurs. C’est un travail qui nécessite énormément de temps, et qui est épuisant, car il n’y a jamais de trêve”, précise-t-elle.

Pour autant, ses enfants sont une immense source de fierté. “Voir chacun trouver sa voie, c’est ce qui me rend la plus heureuse”, glisse-t-elle. Sa fille Lourdes a marché dans ses pas en tant que chanteuse et mannequin, et son fils Rocco, issu de son union avec Guy Richie, s’adonne à la peinture.