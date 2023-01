Exil, mort, coup d’État… L’histoire mouvementée de la monarchie grecque

En 1863, le prince Guillaume de Danemark, deuxième fils du roi Christian IX, est choisi à l’âge de 17 ans pour devenir roi de Grèce, un pays qu’il va découvrir et dont il ne parle pas la langue. Devenu roi Georges I des Hellènes, il va s’efforcer au cours de ses 50 années de règne de faire en sorte que la famille royale soit la plus grecque possible, en adoptant us et coutumes. En 1867, il épouse la grande-duchesse Olga de Russie, âgée seulement de 16 ans, mais qui est aussitôt adoptée par la population. Le couple aura huit enfants....

