La princesse de Galles a tenu une rare réunion au sein du château pour plancher sur de nouvelles manières de faire avancer les problématiques liées à la petite enfance et à la santé mentale. L’épouse du prince William a présidé cet entretien avec différentes personnalités et experts du milieu universitaire et scientifique ce 25 janvier.

Kate Middleton avait opté pour un blazer noir Alexander McQueen, un pantalon de la même couleur et une chemise blanche signée Holland Cooper. Quelques accessoires discrets venaient sublimer cette tenue inspirante. “Beaucoup de choses excitantes à venir !”, a-t-elle “teasé” sur le compte Instagram du couple.