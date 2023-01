Denis Brogniart accusé d’agressions envers des collaboratrices : “Tout le monde sait qu’il est capable de colères humiliantes en public”

Perçu comme accessible et sympathique dans la vie, l’animateur de 55 ans l’est beaucoup moins en coulisses selon les échos. Certaines anciennes collaboratrices ont fait part de leurs expériences traumatisantes à ses côtés. “Tout le monde sait que Denis Brogniart est capable de colères humiliantes en public, surtout avec les femmes”, confie un responsable syndical de TF1 dans les colonnes du magazine,

Exemple ? Pendant une publicité sur le plateau du mag en 2018, pendant la Coupe du monde, une chroniqueuse hésite sur la question destinée aux téléspectateurs. Pendant la coupure pub, il se serait emporté en l’insultant et en rapportant qu’elle n’était “qu’une merde, tout juste bonne à sourire”. Dans un mail envoyé à la direction, elle a ensuite demandé de ne plus travailler avec une personne qui l’a “délibérément insultée et humiliée en plateau”.

Une autre personne explique que l’animateur ne “supporte pas la coprésentation et pique des colères folles avec ses subordonnées”. Une autre évoque “le pire souvenir de sa carrière” aux côtés de l’animateur phare de TF1.

Face à toutes ces allégations, Denis Brogniart a accepté de répondre dans le magazine. Et il n’a pas nié, il a même tenu à présenter ses excuses. “Je suis très engagé, perfectionniste et à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette”, commence-t-il. Il a également tenu à se défendre et évoque des faits isolés. “Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés. Ces faits isolés ne rendent pas compte des relations privilégiées basées sur le respect et la bienveillance que j’entretiens avec les équipes techniques et rédactionnelles des programmes auxquels je participe depuis 30 ans. Je tiens à présenter mes excuses à celles et ceux que j’ai pu blesser. Denis Brogniart.”