"Depuis le 30 septembre, je suis belge": Adamo a obtenu la double nationalité

Salvatore Adamo, invité exceptionnel du Grand Cactus de ce jeudi soir sur Tipik (avec aussi le vrai Anthony Kavanagh face à Kody), a voulu d’emblée rectifier une information donnée jadis par le chroniqueur Thierry Luthers qui occupait sa place sur le plateau de Jérôme de Warzée. "Il y a une chose sur laquelle il s’est trompé", commence ainsi le chanteur de 79 ans, qui sort ce vendredi un nouvel album intitulé "In French Please". "Il disait que je ne prendrais jamais la nationalité belge, que je le disais juste pour faire plaisir. Mais, en fait, j’attendais que l’Italie, dont je suis natif, accorde la double nationalité. Et c’est tout récent. Dès que j’ai eu le feu vert, je l’ai fait. Depuis le 30 septembre dernier, je suis donc Belge." Et de préciser qu’il garde la nationalité italienne “par fidélité à mes parents” et qu’il désirait aussi la Belge (l’artiste a reçu sa carte d’identité belge des mains du bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès) "par reconnaissance à la Belgique." Bref, il termine en disant: "Thierry, tu me dois une bière!"