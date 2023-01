Fabrice Luchini révèle ne pas être heureux : "Je prends des anti dépresseurs et je dors très mal, mais c'est un moteur pour mon métier"

"Non, pas du tout. Et je ne m'en sors que parce que ce n'est plus un but. Quarante ans d'analysem'ont montré que ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas une nature heureuse mais anxieuse, je prends des anti dépresseurs, je dors très mal. Mais c'est un moteur pour mon métier. La souffrance me sert. Je ne dramatise pas, je ne suis pas malheureux au point d'être en psychiatrie, mais heureux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Harmonisé dans son tempérament, de bonne humeur, et capable d'être inactif ? Non. Flippé, anxieux, susceptible, inconfortable avec moi, je dois le reconnaitre : mes tourments ne sont pas suffisamment éloignés pour me dire heureux", a confié Fabrice Luchini sans complexe.

Il a ensuite conclu sur une note un peu plus positive, en soulignant le bonheur que lui procurait le public. "Le bonheur c'est quoi ? Ne plus avoir de tourments, dormir, manger, faire l'amour, tout ça... il faut aller très bien pour tout ça, je ne vais pas assez bien donc je travaille. Mais le bonheur que le public me donne, par contre, il est réel, oui".