Premier voyage d’envergure pour l’héritière de la Couronne néerlandaise, qu’elle n’oubliera pas de sitôt. En effet, la presse n’y a pas été de main morte. Le journal argentin “Caras” a décrit la princesse de “plus size”. Le média sud-américain écrit également : “La fille aînée de Máxima montre fièrement son look 'grande taille'… L’héritière du trône des Pays-Bas victime de harcèlement affronte les critiques avec force et avec le soutien de ses parents. Une princesse qui vit sa puberté sans tabous et défend sa silhouette de 'vraie femme'”, peut-on lire en couverture.

Des propos qui ne passent pas inaperçus auprès des militantes féministes qui estiment que c’est intimidant de pointer du doigt le corps d’une adolescente en couverture de magazine et de la qualifier de “hors-norme”. Sous-prétexte qu’elle ne soit pas une princesse à l’allure élancée, expliquent-t-elles.

Héctor Maugeri, rédacteur en chef adjoint de “Caras” déclare que la future reine des Pays-Bas avait été choisie justement pour montrer aux femmes victimes d’intimidations, qu’elles ne doivent pas complexer sur leur corps.

La directrice du magazine, Liliana Castano a tout de même présenté ses excuses en expliquant que ce choix de couverture n’était pas destiné à créer une polémique.