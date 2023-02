Dans une baignoire, en smoking, en salopette… l’actrice d'Emily in Paris s’est amusée à reproduire les looks du musicien sur son compte Instagram. “Tel père, telle fille. Joyeux anniversaire papa, merci de m’inspirer, de me faire rire et d’être une légende perpétuellement. Je t’aime tellement et je fête ton anniversaire comme il se doit aujourd’hui !”, a écrit Lily Collins sur le réseau social. Ses clichés ont fait sensation récoltant plus d’un million de “likes”.

À 72 ans, Phil Collins souffre de diabète de type 2, d’une pancréatite et de problèmes de dodos. Le chanteur se déplace désormais en fauteuil roulant. “Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant, car j’adorerais jouer”, confiait-il au Guardian en 2021.