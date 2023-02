La femme de George Clooney est connue pour ses engagements humanitaires. C’est pour cela que la KULeuven a voulu la récompenser pour son “son engagement en tant qu’universitaire, avocate et grande militante des droits de l’homme qui défend des causes humanitaires dans le monde entier et lutte contre certaines des violations des droits de l’homme”, a déclaré le professeur Gleider Hernández, promoteur du doctorat honorifique, rapporte The Brussels Times.

Déjà diplômée d’Oxford et de la faculté de droit de New York, la libano-britannique a été nommée conseillère spéciale pour le conflit soudanais au Darfour à la Cour pénale internationale (CPI) en 2018. Elle s’est fait remarquer pour avoir représenté Julian Assange, le cofondateur de Wikileaks, lors de sa procédure d’extradition de Suède. Elle a aussi défendu l’ex-Première ministre ukrainienne Yulia Tymoshenko et conseillé Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Amal Clooney a encore attaqué Daech en justice pour défendre Nadia Murad, une activiste irakienne issue de la communauté yézidie, torturée par l’État islamique.

En 2016, elle a fondé avec son mari la Fondation Clooney pour la justice, qui s’efforce de dénoncer les violations des droits de l’homme dans le monde. “Son engagement à protéger les droits des plus vulnérables est une source d’inspiration pour nous tous”, a noté le professeur Ingrid Boone, doyenne du campus de droit de Courtrai.

Elle sera donc officiellement diplômée le 23 mars 2023 sur le campus de Kulak à Courtrai.