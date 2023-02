Miss Belgique 2022 victime d'un grave accident de la route

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place et lui ont prodigué les premiers soins. Ils ont mis une bonne demi-heure pour la désincarcérer.

Depuis, elle aurait repris conscience et serait hors de danger. "Elle a de graves blessures au visage et sur le reste de son corps. Son poumon a été touché et elle souffre de plusieurs hémorragies internes. Selon les médecins, son état est stable", a indiqué Nicolas Geniets à HLN.

Les images de sa voiture sont particulièrement impressionnantes.

Cet accident intervient alors que le concours Miss Belgique sera organisé samedi et que Chayenne Van Aaerle doit céder sa couronne dans quelques jours.