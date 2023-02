”Quelle honte pour TF1 !”: Tatiana Silva provoque la colère des éleveurs français

Le conseil passe mal chez les éleveurs français qui crient au “militantisme à grande audience”. “Nous sommes assez grands pour savoir comment nous sustenter !”, écrit Jean-Paul Pelras sur Twitter en renvoyant les internautes vers une lettre écrite par ses soins à l’intention de Tatiana Silva sur le site lagri.fr. “Il n’y a, de toute évidence, plus aucune limite concernant la part de propagande consentie par la télévision à ceux qui veulent influencer notre modus vivendi. Là où les politiques ne parviennent plus à convaincre, ce sont les sympathiques et séduisantes animatrices qui prennent le relais”, peut-on lire dans la lettre. Ou encore : “Madame, vous n’êtes pas là pour faire la pluie et le beau temps dans nos élevages et dans nos territoires où votre intervention fut de toute évidence moyennement appréciée.”

Parce que nous sommes assez grands pour savoir comment nous sustenter ! @ChLambert_FNSEA @VeroLefloch @Interbev_fr @FleuryJean @MFesneau Lettre à la présentatrice météo qui nous conseille de ne plus manger de viande [par J.-P. Pelras] - L'agri https://t.co/WOu88AMOHS — Pelras Jean Paul (@JeanPelras) January 31, 2023

”Que ces” présentateurs” de météo nous donnent déjà des informations correctes et ils pourront” peut-être” nous donner des conseils sur notre façon de nous alimenter ou autres choses !!!!!”, peut-on, par exemple, lire en réaction au commentaire.

D’autres réactions ont suivi sur les réseaux sociaux. “Alors là franchement, encore une fois, on touche le fond. Vraiment, la meuf elle prend l’avion comme moi j’utilise ma voiture ! Bon, j’exagère un peu mais moi le 19 Janvier 2023, j’étais pas en Asie à me faire dorer la pilule sur une plage paradisiaque !”, écrit sur Facebook un éleveur charolais précisant qu’il est allé chercher l’information sur le compte Instagram de Tatiana Silva. “Ensuite elle doit à peu près changer entre 5 et 10 fois de tenues vestimentaires par jour (ça c’est très écolo), puis elle se poupoune le visage tous les jours avec des produits dont il ne faudrait pas connaître l’origine. Mais Mademoiselle Tatiana Silva, pendant son bulletin météo du 30/01/2023, vient nous annoncer que pour sauver la planète, il faut consommer moins de viande. Alors là, chapeau ! Encore et encore des donneurs de leçons !!!”

Le compte du “Chasseur Français” sur Facebook reprend, lui, un bout d’interview de la présentatrice publiée, il y a quelques années, dans So Soir. “Avec 5,2 de téléspectateurs ce soir-là devant la météo sur TF1, le message de Tatiana Silva lors du bulletin du 29 janvier dernier n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd et surtout pas dans celles du monde agricole et de l’élevage. Pourtant la présentatrice reconnaît craquer de temps en temps pour un Mac Do dans une interview d’un média belge.”

”Le métier de Tatiana Silva consiste à annoncer la météo et ne rien faire de plus…. alors provoquer les gens à les informer de manger moins de viande n’a rien à faire dans le temps qui lui est imparti pour son boulot…. quelle honte pour TF1 !!….”,“Cette communication communautariste et infantilisante est insupportable. Ras le bol qu’on m’explique comment je dois penser ou voter, manger iu boire, faire du sport ou faire la sieste, etc. Je revendique qu’on me lâche les baskets et qu’on me foute la paix !”, réagissent d’autres internautes.

D’autres ont toutefois salué le conseil donné par la présentatrice météo. “Le 29 janvier, la présentatrice météo du JT de @TF1 a conseillé en direct aux téléspectateurs de consommer moins de viande. Nous aimerions lui dire merci”, écrit QuotaClimat sur Twitter tandis que Monsieur Irma poste ceci : “Merci de faire passer le message @tatianasilva à une heure de grande écoute, manger – de viande est indispensable pour lutter contre le dérèglement climatique. Allons + loin pour les animaux : il est nécessaire de se passer complètement des produits découlant de leur exploitation.”

