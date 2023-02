Michel Drucker à nouveau hospitalisé

Malgré ses problèmes cardiaques depuis quelques années (il a d’abord eu une endocardite infectieuse, puis un triple pontage et enfin l’infection de sa cicatrice) et ces examens, sa sortie est prévue pour la fin de cette semaine. Le Parisien ajoute que cette hospitalisation est liée justement à sa lourde opération de 2020. “On a convenu avec Michel qu’il prenne le temps de se reposer après ses examens, précise Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions au journal hexagonal. J’échange avec lui tous les jours et il va très bien.”

Quid de son émission culte de “Vivement dimanche” ? Le canapé rouge de Michel Drucker passera en rediffusion dès ce week-end sur France 3 (le programme est diffusé sur cette chaîne et non plus France 2) et annonce une telle formule pour deux à trois semaines. Le Parisien conclut également que son seul en scène autobiographique, “De vous à moi”, est donc lui aussi temporairement à l’arrêt. Le spectacle devrait en principe reprendre le 14 mars prochain, avec des dates prévues à Paris et en régions.