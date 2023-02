”Je ne me laisserai pas avoir une deuxième fois” : Stromae revient sur sa dépression

À lire aussi

Aujourd’hui dans une excellente forme et détenteur de nombreux prix gagnés aux Victoires de la musique, le célèbre chanteur belge estime que son dernier album, “Multitude” a été écrit au moment opportun, malgré un thème très sombre planant au-dessus de certaines chansons : “J’avais besoin de vivres mes trucs, de me marier, d’avoir un enfant, de passer par plein de trucs […] Si c’est uniquement l’argent qui me pousse à faire un album, alors ce n’est pas la bonne raison. Ça doit être une raison qui vient du cœur”.

Dans cet album se retrouvent divers thèmes marquant des moments importants de la vie de l’artiste, comme son burn-out et sa dépression qui avaient inquiété la population belge alors que Stromae disparaissait des radars il y a quelques années. S’étant trop donné, il avait fini par brûler la corde par les deux bouts mais sait à présent comment éviter ce scénario. “Je ne pense pas que je me laisserai avoir une deuxième fois. La tournée est beaucoup plus reposante. On y prête énormément attention avec mes équipes. On fait super gaffe au planning”, explique l’artiste.