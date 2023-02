Incroyable performance de Rihanna au Super Bowl : elle a enchaîné ses plus grands succès et a surpris ses fans avec cette annonce (VIDÉO)

Le Super Bowl est l’un des rendez-vous les plus importants du sport américain. Il s’agit de l’événement télévisé le plus regardé de l’année aux États-Unis, tant pour la rencontre sportive que pour le spectacle offert à sa mi-temps, dont la chanteuse de la Barbade était la tête d’affiche cette année. Il s’agissait du premier concert depuis cinq ans pour l’artiste de 34 ans. Son dernier album, “Anti”, remonte, lui, à sept ans. Tout de rouge vêtue et accompagnée de plusieurs dizaines de danseurs, “Riri” a enchaîné ses plus grands succès dans une scénographie tantôt aérienne sur des plateformes en suspension, tantôt au sol sur une scène tout aussi rouge. La chanteuse n’a toutefois pas accueilli d’invité, une rareté pour ce show durant lequel même Beyoncé, en 2016, avait partagé l’affiche avec Coldplay et Bruno Mars. “Bitch Better Have my Money”, “We Found Love”, “Rude Boy”, “Work”, “Diamonds” et d’autres titres ont résonné pendant près de 13 minutes.