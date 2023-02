Le producteur de télévision, Bart De Pauw, est conduit à l'hôpital après une tentative de suicide

Mme De Vos a fait savoir que c'est la seule communication qu'elle fera à ce sujet. Elle demande avec insistance qu'on lui accorde, ainsi qu'à sa famille, la paix et le calme nécessaires pour traiter cette question dans le cadre familial.

Bart De Pauw est tombé dans le discrédit il y a quelques années suite à des plaintes pour comportement dépassant les limites. La VRT a donc rompu sa collaboration avec De Pauw, et un procès a suivi en 2021 devant le tribunal correctionnel de Malines. Là, De Pauw a été reconnu coupable de nuisance électronique et de harcèlement. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis. Un an plus tard, il a engagé une procédure civile contre la VRT devant le tribunal de Bruxelles, mais là aussi, il a tiré la courte paille.

Toute personne ayant des questions sur le suicide peut consulter le site www.zelfmoord1813.be ou appeler le 1813.