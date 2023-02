”C’est une honte” : Adele et Ed Sheeran refusent de chanter au couronnement de Charles III

À l’occasion de son couronnement le 6 mai 2023, Charles III avait vu les choses en grand. Il imaginait déjà en tête d’affiche des géants de la musique britannique : Adele et Ed Sheeran. “Le roi a suggéré un certain nombre de personnes qu’il aimerait voir se produire, Adele et Ed Sheeran étaient sur cette liste. Il était très enthousiaste à l’idée qu’ils fassent partie du concert”, a expliqué une source participant à l’organisation de l’événement au Mail Online.