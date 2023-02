Elle concerne la détention d’images à caractère pédopornographiques ouverte par le parquet de Paris. Ce lundi, les médias français révélaient qu’un homme avait signalé avoir passé plusieurs soirées avec Pierre Palmade. Sans preuve matérielle, il a expliqué aux policiers que l’artiste lui aurait montré le début d’une vidéo pornographique. Il lui aurait également expliqué pouvoir “disposer sexuellement de deux enfants de 7 et 9 ans”.

Ce lundi soir, BFM TV a fait de nouvelles révélations sur cette enquête. Patrick M., l’homme qui a donné cette version aux enquêteurs, a été plus vague que lors de son signalement aux policiers de sécurité publique. “Son téléphone est toujours saisi pour exploitation”, indiquent nos confrères.

Surtout, un autre homme “intéresse les enquêteurs et pourrait être entendu prochainement. Celui-ci gravite également dans le milieu de la nuit et a partagé des soirées avec Pierre Palmade.” Il se serait signalé lui-même aux autorités et assure détenir une vidéo avec des preuves tangibles. On y verrait le comédien en train de regarder ces vidéos pornographiques.

Pierre Palmade va devoir être entendu à propos de cette affaire que les enquêteurs prennent très au sérieux. Dimanche, le domicile parisien de l’humoriste a été perquisitionné par la Brigade de protection des mineurs. Ils sont d’ailleurs repartis avec quelques sacs et un ordinateur qui doivent encore être analysés.

Si la police prouve la culpabilité de Pierre Palmade, l’acteur risque jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.