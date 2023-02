Une ancienne gagnante de Koh-Lanta annonce la naissance de son bébé : “Jade est née avec une maladie très rare”

Ce mardi, l’ancienne gagnante a donné de ses nouvelles par un heureux événement. “C’est avec un immense bonheur, que nous vous annonçons l’arrivée de notre petite Jade qui est née le 1er décembre 2022.”

Forcément, on s’est demandé pourquoi cette annonce s’est faite aussi tardivement. En réalité, la fille d’Alexandra a connu une naissance pour le moins difficile. “Jade est née avec une maladie rare qui s’appelle MCAD et qui, pour faire simple, fait qu’elle doit absolument éviter les 'jeûnes' sous risques d’hypoglycémies sévères, de séquelles neurologiques, coma, crises cardiaques… et éviter l’huile de coco.”

Forcément, les parents ne sont pas encore sereins avec la santé de leur fille. “Sa maladie héréditaire a été découverte lors du test de Guthrie (dépistage systématique seulement depuis fin 2020). Hospitalisée plusieurs semaines après une détresse respiratoire, infection et hypoglycémie dès l’accouchement, l’annonce de sa maladie a été encore plus dure à accepter car même si elle va bien aujourd’hui, nous sommes dans l’angoisse qu’elle tombe malade et qu’elle ne s’alimente pas correctement, nous obligeant à la perfuser à l’hôpital en urgence.”

Un bébé dans cette situation doit être pris avec toutes les précautions par les autres membres de la famille. “Ses sœurs mettent un masque à la maison, évitent les contacts, c’est la galère, sans parler de mon mec qui s’était coupé tendons, nerfs et artères des doigts juste avant que j’accouche…”

Malgré cette situation compliquée, elle essaye de voir les choses positivement. “Je compte bien donner toute mon énergie et mon temps à mes enfants car c’est ma vie, mon destin… Je m’efforce de voir le positif dans tout ça, elle est magnifique et expressive et nous ferons en sorte qu’elle ait une vie normale et épanouie malgré la maladie.”

Il s’agit du troisième enfant qu’elle met au monde avec son compagnon Hugo.