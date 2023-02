Accident de Pierre Palmade : Michèle Laroque supprime l’humoriste de sa vie en ligne

À lire aussi

Face à toutes ces accusations, l’image de l’humoriste prend un gros coup et les témoignages de ses proches sous le choc et déçus pleuvent.

De son côté, Michèle Laroque, amie très chère de Pierre Palmade, n’a pas dit un mot. Tournant le dos aux micros et évitant les déclarations quant à son ami de toujours, elle semble faire de son mieux pour éviter les effusions.

Mais les gestes sont parfois plus forts que les paroles. C’est ce qu’on peut se dire après avoir constaté que l’actrice a supprimé l’intégralité des photos d’elle et de l’humoriste qui étaient sur son compte Instagram, effaçant toute trace de sa présence dans sa vie sur la Toile.

Ce n’est pas une surprise, Michèle Laroque vit très mal l’addiction de Pierre Palmade à la drogue et l’alcool. “Quand Pierre arrivait sur scène, je voyais très vite dans quel état il était. Je pleurais parfois avant que le rideau s’ouvre tellement je comprenais qu’il était ailleurs. Mais il disait que tout allait bien…”, avait-elle déclaré il y a quelques années au journal Paris Match, à l’époque de la sortie de la pièce de théâtre Ils s’aiment, que les deux acteurs jouaient ensemble.

Plus récemment, le 9 mai 2022, l’actrice exprimait sa douleur sur le plateau de France Bleu : “Ce n’est pas facile d’être amie avec quelqu’un qui a de lourds bagages, qui se fait du mal. Lorsqu’on aime quelqu’un, on n’aime pas le voir se faire du mal”.

L’humoriste se rendait également compte de la peine qu’il faisait à son amie en s’exprimant sur les ondes de C à Vous en 2019 : “Michèle en avait marre que je joue dans un sale état. On commençait la scène face à face, et je voyais sur sa joue une larme couler”.

Reste à voir si l’actrice pardonnera à son ami.