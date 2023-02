Vingt-deux restaurants belges se voient décerner une récompense par le guide Michelin

Le guide Michelin Belgique et Luxembourg a dévoilé mardi les vingt-deux tables qui décrochent un label "Bib Gourmand" en 2023. Cette distinction est remise aux restaurants qui allient cuisine de qualité et prix serrés, et qui proposent donc un trois services au prix d'environ 45 euros.