Princesse Charlotte : l’étonnant surnom qui lui est donné par ses camarades de classe

Intrépide. Au Royaume-Uni, la réputation de la princesse Charlotte n’est plus à faire. Du haut de ses 7 ans, la fille de Kate et William sait s’imposer, jonglant entre fermeté et légèreté. Lors de la parade de “Trooping the Colour” ou encore durant les funérailles d’Elizabeth, la fillette n’avait pas hésité à recadrer son frère George, un peu trop laxiste vis-à-vis du protocole à son goût. Et ce caractère bien trempé se retranscrit également dans les salles de classe.