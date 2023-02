Les projecteurs se sont donc tournés vers elles, attirant également l’attention médiatique. C’est donc à cette occasion que l’actrice belge s’est exprimée dans les colonnes du Journal du dimanche.

Elle est revenue sur la présence de Brad Pitt, une surprise faite à David Fincher qui recevait le César d’honneur en hommage à l’ensemble de sa carrière. L’acteur était en effet venu sur scène pour remettre le prix au réalisateur, un hommage qui en a ému plus d’un.

Virginie Efira a donc expliqué qu’elle a eu le plaisir de rencontrer Brad Pitt : “Ça m’a fait bizarre de le voir arriver en coulisses et me dire 'Virginie ? Great to see you !' comme si j’étais la voisine qu’il croisait tous les jours. Il est allé dîner au Fouquet’s avec tout le monde après la cérémonie : on aurait dit un jeune espoir du cinéma français”, se souvient-elle.

L’actrice belge avoue même avoir été au courant de la venue surprise de Brad Pitt en avant-première, peu de temps avant la cérémonie. “Je l’ai juste dit à ma mère parce que je savais qu’elle garderait le secret”, a-t-elle admis.