Rééducation et régence

”L’opération s’est déroulée comme prévu et l’état de la reine est bon et stable, au vu des circonstances”, a-t-on fait savoir dans un communiqué publié sur le compte officiel de la famille royale danoise. L’opération, qualifiée “d’importante”, a été effectuée au Rigshospitalet de Copenhague ce mercredi 22 février.

À lire aussi

“Une plus longue période de convalescence et de rééducation du dos l’attend”, signale-t-on. Comme le veut le protocole en vigueur, une période de régence a été instaurée. C’est Frederik, aîné et hériter, qui va s’en charger, épaulé par la princesse Mary.