Tout récemment, la duchesse de Brabant a participé à une prestigieuse compétition d’aviron et y a excellé. L’héritière de 21 ans a en effet pris part aux “Torpids”, une compétition qui oppose plusieurs écoles britanniques. L’objectif ? Rattraper l’embarcation lancée juste devant soi et tenter de lui rentrer dedans sans se faire rentrer dedans à son tour.

Plus de 130 équipages participent chaque année à Oxford. L’université a partagé quelques photos de l’événement et la fille du roi Philippe et de la reine Mathilde y apparaît avec le sourire et une casquette vissée sur la tête. Une jeune femme (presque) comme les autres.