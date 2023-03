Leur preuve ? Une vidéo de Pierre Palmade regardant des images pédopornographiques qu'il montre à quelqu'un.

Mais selon Camille (nom d'emprunt), un proche de l'humoriste, il s'agirait d'un piège qui se referme sur Pierre Palmade, a-t-il raconté à BFMTV. Le proche, entendu quelques jours plus tôt par les policiers, se justifie : "La police a des vidéos qui ont été prises avec un téléphone et qui mettent en scène deux, trois personnes". Il a ensuite expliqué ce qu'il se passait sur ces images.

D'après Camille, si Pierre Palmade montrait cette vidéo pédopornographique, c'était pour "montrer la pédophilie de quelqu'un d'autre" : "On nous a montré des vidéos et il me les a montrées parce qu'il était choqué et il voulait voir si j'étais choqué", commence-t-il.

"Je pense qu'il fréquente certaines personnes qui ont peut-être des penchants. Et Pierre Palmade m'a montré cette vidéo pas dans le but de partager mais de constater la pédophilie de quelqu'un d'autre", continue le proche.

Camille explique que, sur les images détenues par la police, "il y a trois personnes, on parle à voix haute (...) et Pierre essaye de demander à quelqu'un 'montre-moi la vidéo avec la petite fille et le vieux monsieur que tu m'as montrée.'"

"Je ne vois pas du tout Pierre voir des enfants (...) Il était choqué et voulait en quelque sorte piéger la personne qui nous montrait des vidéos", déclare Camille qui pense que Pierre Palmade a donc "été piégé".