Comme l’a rapporté la presse britannique, Charles III a décidé de priver les Sussex de Frogmore Cottage. Cette demeure datant de 1801 et située à Windsor était l’un des derniers liens de Meghan Marke et du prince Harry avec la famille royale, et leur unique pied-à-terre dans le royaume. Une décision “qui marque la fin de leur chapitre britannique”, assurait une source.

À lire aussi

La réaction des intéressés n’a pas tardé. Meghan Markle et le prince Harry seraient “stupéfaits”, a rapporté le journaliste Omid Scobie, réputé très proche du couple. À leurs yeux, il s’agissait du “seul espace qui leur restait, répondant aux besoins de sécurité de la famille”. Cette thématique est d’ailleurs un véritable cheval de bataille pour le duc de Sussex qui a lancé un bras de fer judiciaire pour être mieux protégé.

”Nous pouvons confirmer que le duc et la duchesse de Sussex ont été priés de quitter leur résidence de Frogmore Cottage”, ont également fait savoir des représentants du couple Page Six.