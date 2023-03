”Je suis partagé entre la colère et la compassion”, commence celui qui s’est fait connaître via l’émission “On ne demande qu’à en rire” de Laurent Ruquier. “La colère, parce que j’ai tendance, et c’est peut-être une erreur de ma part, d’être en colère parce que comme moi j’ai réussi à m’en sortir, quand des gens n’y parviennent pas, j’ai tendance à être dans le jugement.”

Quant au fait qu’il se trouve aussi dans la compassion, Jérémy Ferrari explique : “J’ai aussi de la compassion parce que j’ai pris le scooter en étant saoul, j’ai pris la voiture en étant saoul. Il faut être honnête, je l’ai fait, donc je ne vais pas me mettre au-dessus en disant 'Regardez ce qu’il a fait', ce n’est pas possible, je ne peux pas faire ça, ça ne serait pas honnête”.

L’humoriste a finalement conclu en affirmant que “si vous arrêtez, vous pouvez faire des choses incroyables et merveilleuses. Je pense que cette histoire résume bien la situation. C’est avant tout quelque chose de très triste pour tout le monde.”