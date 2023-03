"Ligne rouge" : la raison précise pour laquelle Meghan et Harry sont expulsés par Charles III

La nouvelle a "stupéfait” les principaux intéressés : Meghan Markle et le prince Harry n’ont plus le droit de vivre à Frogmore Cottage. C’est une décision ferme et définitive de Charles III qui lègue cette demeure de Windsor à son frère déchu, le prince Andrew. Le choc étant passé, la presse britannique s’intéresse désormais aux raisons de ce choix fort du roi.