Virginie Efira explique: "Un professeur, que j’avais, aimait récolter le rire des gens de la classe en se moquant d’un élève. Il m’avait vue avec un ami qui me rendait de l’argent et du coup, il a commencé à faire des blagues [...] Je me souviens d’un prof de maths qui plaisantait en me disant: 'C’est combien, Virginie ?’".

L'actrice reconnaît qu'à l'époque, elle n'a pas eu la réaction adéquate vis-à-vis de ce comportement déplacé. "Ce qu’il a fait était d’une très grande bêtise. Mais je me suis interrogée sur moi. Je me suis demandé comment ça se fait, alors que quelqu’un me fait quelque chose d’assez humiliant, pas très juste, ni gentil ni intelligent, pourquoi j’ai ri ? À ce moment-là, j’ai rigolé avec les autres comme une imbécile alors que j’aurais dû dire que ça ne se faisait pas de faire ça", explique-t-elle.

Et Virginie Efira de conclure, en guise de morale de son histoire: "Sur notre trajet, des gens qui ne vont pas dire des choses très sympathiques, ça serait bien de leur dire que ce n’est pas très intelligent."