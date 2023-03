L'entourage de Florent Pagny rassure: "Il a commis une bêtise, il le sait mais il va mieux"

Selon les propos recueillis par Le Parisien, Madeu Gonzalez est furieuse de voir certains médias publier des informations morbides et fausses sur l’état de santé de Pagny et de constater la panique provoquée chez les gens. “Il est revenu à Paris et il a fait son traitement à fond. Il a commis une bêtise (en arrêtant son traitement l’an dernier et en repartant en Patagonie), il le sait, et il a fait ce qu’il aurait dû faire”, ajoute-t-elle.

Le chanteur a été vu à Paris ce lundi, en compagnie de sa femme lors de la Fashion Week. Il a assisté au défilé de la styliste Stella McCartney, la fille de Paul McCartney, pour qui défilait sa propre fille Aël.

Le chanteur a un agenda chargé cet été avec déjà une douzaine de dates programmées en festival. Jusqu’à preuve du contraire, elles sont touts maintenues.

Intitulée Pagny par Florent, l’autobiographie du chanteur sortira en librairie le 5 avril prochain. Elle est publiée aux éditions Fayard. ELle a été écrite en compagnie d’Ammanuelle Cosso, amie de longue date du chanteur et écrivaine et parolière.