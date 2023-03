L’épouse du prince William a fait fi du froid et de la neige pour participer à un entraînement à Salisbury, au sud de l’Angleterre, ce mercredi 8 mars. La maman de George, Charlotte et Louis avait même enfilé un treillis et des bottes rangers Supalite de Berghaus, un modèle qu’elle a déjà porté par le passé.

Kate Middleton, aperçue dans ce type de tenue pour la toute première fois, a redoublé d’efforts tout au long de cette journée. La princesse de 41 ans a même administré les premiers soins à un soldat lors d’une simulation.

Cette nouvelle fonction est sa première incursion dans le monde militaire depuis son arrivée officielle chez les Windsor en 2011.