Une première dans l’histoire de la famille royale britannique : le prince Harry bientôt devant le tribunal

La guerre entre le couple Harry-Meghan et les médias fait toujours rage, comme le rappelle souvent la une des journaux britanniques, parfois très virulents face au couple exilé. Et, face aux nombreux paparazzis espionnant tous ses faits et gestes, le prince Harry a porté plainte en 2019 contre le Mirror Group Newspapers pour avoir eu recours à des méthodes illégales afin d’obtenir des informations sur le membre de la famille royale entre 1996 et 2011.