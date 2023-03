La France, Elizabeth II l’aimait et en parlait merveilleusement bien la langue. Son fils devrait marcher dans ses pas lors de son séjour très attendu. Selon toute vraisemblance, Charles III devrait séjourner dans un lieu que feu la reine affectionnait : l’hôtel de Charost. Parfois qualifié de “splendide écrin parisien”, cet hôtel particulier du 18e siècle n’est nul autre que l’ambassade de Grande-Bretagne en France. Ce lieu sublime a notamment l’avantage d’être situé à un jet de pierre du Palais de l’Élysée.

À lire aussi

”Quand il vient à Paris, Charles III dort à l’ambassade britannique. Le prince William et Kate Middleton, quand ils sont venus à Paris en 2017, avaient été logés à l’ambassade, qui est considérée comme un territoire britannique en France. Elizabeth II faisait pareil, et dormait à l’ambassade quand elle était de passage dans la capitale”, confiait récemment l’historien Kévin Guillot dans les colonnes de Gala. Toutefois, Charles III a tendance à voyager avec plus de domestiques que Elizabeth II et pourrait être entouré d’un staff d’une quarantaine de personnes à Paris. Une habitude qui avait d’ailleurs le don d’agacer Sa Majesté, qui aimait voyager léger.