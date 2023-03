Frédéric François devra se présenter au tribunal de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais ce 22 mai 2023. L’artiste avait fait le “ménage” dans son entourage professionnel l’an dernier et devra répondre de ses actes à l’une des 15 personnes écartées. On retrouve un dénommé David qui avait créé la page Facebook officielle du chanteur il y a quelques années avant de devenir community manager puis homme à tout faire. L’homme n’aurait jamais été payé pour le travail fourni.

Cet homme à tout faire réclame son dû et veut que son lien salarial entre Frédéric François et lui soit reconnu et demande par la même occasion le virement de ses salaires de ces trois dernières années. L’avocate du demandeur a déposé une plainte pour travail dissimulé. David explique : “Mon rôle n’était pas clair… Mais j’étais sur tous les fronts. Tout le monde me connaissait.”

David et Frédéric François s’étaient rencontrés après une invitation de l’artiste à l’un de ses concerts pour le remercier d’avoir créé sa page Facebook en 2009 qui est suivie par 400 000 personnes. Le plaignant est devenu l’attaché de presse, manager de l'artiste et a même participé à la création du dernier album de l’interprète de “Je t’aime à l’italienne”.

Au total, il y aurait une quinzaine de “David”, qui auraient aidé Frédéric François de manière non officielle juste pour pouvoir approcher leur idole.