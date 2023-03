”C’était extraordinaire, je suis allée en boîte de nuit avec la princesse de Galles quand même !”, d’abord confié l’ex-femme du prince Andrew dans le “Kelly Clarkson Show”. Ce soir-là, le duo célébrait son enterrement de vie de jeune fille et des déguisements de policier étaient de rigueur. “Le costume de Diana était très bon. Nous nous sommes assises, et le serveur est venu vers nous et a dit : 'Excusez-moi, c’est un club pour membres, on vient pour s’amuser et nous ne servons pas de policiers ici'”, a-t-elle poursuivi.

Peu après, la duchesse et la princesse ont été arrêtées et “jetées à l’arrière d’un fourgon” par de vrais policiers pour usurpation d’identité. “Elle et moi avons beaucoup ri… […] Elle avait l’habitude de me raconter les pires histoires, les pires blagues”, s’est-elle rappelée avec tendresse.