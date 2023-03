C’est ce que plusieurs Français ont fait sur le plateau de BFMTV, dont Brahim Sidibé, éboueur : “Ça fait treize ans que je fais ce métier-là, et pendant huit ans j’étais à l’arrière de la benne, explique-t-il sur le plateau. Je peux vous dire que le métier qu’on fait est un métier qui est pénible. On a des collègues qui sont inaptes et certains n’arrivent même pas à l’âge de la retraite d’avant, alors je vous dis, si ça va jusqu’à 64 ans, moi j’appelle ça une réforme d’assassin […] Ça veut dire que nous, on ne compte pas ?”

Le témoignage de Brahim Sidibé a ensuite été partagé par Clémentine Autain, députée de La France Insoumise, sur Instagram.

La femme de Nicolas Sarkozy a alors décidé de réagir à la publication de Clémentine Autain d’une façon qui n’est pas passée inaperçue : avec un copieux “hahahahaha” suivi de trois émojis riant aux larmes.

Les internautes l’ont immédiatement remarqué et Carla Bruni s’est attiré les foudres de nombreuses personnes, plus de 150 personnes ont réagi. “Vous êtes malaisante”, “Où est le respect”, ou encore un commentaire incendiaire : “Un commentaire qui en dit long sur l’être humain que vous êtes. Une femme d’une profonde arrogance, sans épaisseur et sans talent”.

Le commentaire mal accueilli de Carla Bruni ©Instagram

Carla Bruni, quant à elle, a préféré commenter la séquence avec trois émojis “mort de rire”, sans plus de précision. Il n’en fallait pas plus pour s’attirer la colère des internautes. “Alors là, où est le respect ? ”, écrit un utilisateur. “Pardon ? Pardon ? Quelle est la cause de votre rire ? Vous êtes malaisante”, écrit un autre.

La femme de Nicols Sarkozy n’a pas réagi. Si certains suspectent un éventuel piratage du compte de l’ex-première dame, la publication de nouvelles stories indique qu’elle est toujours aux commandes.