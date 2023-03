David Hallyday fait de rares confidences sur la disparition de son père : “Ma sœur et moi, les enfants, n’avons pas pu l’accompagner”

Le 15 mars dernier, le chanteur avait déjà mentionné la disparition de son père dans une interview pour Télé Loisir. “Ça va comme n’importe quel être humain qui a perdu quelqu’un de cher et qu’on aimait. Je ne suis pas différent de vous. […] quand on a aimé ses parents, c’est toujours difficile de passer sa vie à reconstruire”, avait-il expliqué avant de finir néanmoins sur une note plus positive. “J’avance dans ma vie, j’ai mes enfants, j’ai un petit-fils aujourd’hui, ma famille s’agrandit et ça, c’est formidable”.