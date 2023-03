L’acteur américain, atteint de démence fronto-temporale, y fait bonne figure et pousse même la chansonnette au milieu des siens avant de souffler la bougie de son gâteau. Demi Moore, qui a filmé la scène, a partagé les images sur son compte Instagram. Mais un détail a plus que jamais provoqué l’inquiétude des internautes et des fans : son sourire édenté. “Il manque une dent à Bruce”, “que se passe-t-il” ?, “il mérite mieux que ça”, "c'est tellement triste", ont écrit les fans de la star sur les réseaux sociaux. D'autres ont souligné qu'il avait sans doute d'autres préoccupations en ce moment.

”Cette journée n’est pas nécessairement facile […] c’est notre douleur qui montre la profondeur de l’amour que l’on porte à quelqu’un” a écrit sa fille Tallulah sur la Toile où les messages bienveillants ont toutefois été légion.