On le sait : Meghan Markle et le prince Harry ont été conviés via un simple e-mail par Buckingham Palace et l’information a été confirmée par leur staff. Aujourd’hui, la presse britannique dresse la liste de leurs exigences pour les faire quitter leur luxueux nid californien. Selon les informations de OK ! Magazine, les Sussex mettent un point d’honneur à ce que Lilibet et Archie, leurs deux enfants, soient traités de la même façon que George, Charlotte et Louis, leurs cousins. Ces derniers auraient en effet un rôle prépondérant le 6 mai prochain.

De plus, le prince et l’ancienne actrice souhaiteraient faire partie intégrante de la procession royale, tout comme le reste des Windsor à l’exception d’Andrew, duc d’York. Enfin, le 6 mai marque l’anniversaire de leur fils aîné et ils s’attendraient à ce que le roi Charles ait une attention à cet égard durant l’événement. La balle serait désormais dans le camp du roi… et il serait tenté de céder.