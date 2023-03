L’impressionnant collier affichait un prix de départ de 550.000 euros et a finalement été acquis pour 80.000 euros de plus dans la matinée. L’acheteur n’a pas été clairement identifié pour protéger son anonymat, mais il provient d’une “importante famille de la noblesse européenne”. Sotheby’s donnait une description détaillée du bijou en marge de la vente aux enchères.

”Composé d’un rang de perles fines ovale, de formes bouton et goutte, certaines sont baroques, alternées de saphirs ovales et de motifs de forme bombée sertis de diamants taille rose, retenant en pendentif des motifs amovibles ornés de perles fines en forme de goutte surmontées de saphirs ovales et de diamants tailles coussin et ancienne”, pouvait-on lire. Doña Blanca de Aragón y Carrillo de Alborno, la mère de la reine Fabiola, avait porté ce collier datant de 1925 lors du mariage de sa fille avec le roi des Belges le 15 décembre 1960.

L'épouse du roi Baudouin, elle, avait notamment porté ce collier lors de leur visite d’État en France. C’était en novembre 1992 et le couple royal avait été reçu par François Mitterrand. La reine Mathilde ne portera donc sans doute jamais cet illustre héritage.