Ils sont accompagnés d'Hadja Lahbib, ministre fédérale des Affaires étrangères, d'Elio Rupo et Rudi Vervoort, respectivement ministres-présidents de Wallonie de la Région de Bruxelles-Capitale et d'une importante délégation de chefs d'entreprise et représentants du monde académique.

Le roi et la reine sont bien arrivés en Afrique du Sud où ils ont été accueillis, comme le veut la tradition, avec une belle haie d'honneur au Freedom park de Pretoria.

Par ce voyage, la Belgique vise à améliorer ses relations avec l'Afrique du Sud, qui abrite la plus grande communauté belge d'Afrique.

Ce jeudi, les souverains belges ont également rencontré le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Queen Mathilde of Belgium, King Philippe - Filip of Belgium and South Africa President Cyril Ramaphosa pictured a a personal meeting of the royal couple with the South-African President, at the Union Buildings, the official seat of the South-African government, in Pretoria, during a state visit of the Belgian Royal Couple to the Republic of South Africa, Thursday 23 March 2023. (photo by Benoit Doppagne / Pool / Photo News

King Philippe - Filip of Belgium (R) pictured at the official welcome ceremony at the Union Buildings, the official seat of the South-African government, in Pretoria, during a state visit of the Belgian Royal Couple to the Republic of South Africa, Thursday 23 March 2023. (photo by Benoit Doppagne / Pool / Photo News