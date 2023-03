Voici la statue du roi Charles III au musée Grévin (PHOTOS)

L'idée du musée Grévin était sans aucun doute de présenter la nouvelle oeuvre au roi Charles et à son épouse Camille ce week-end lors de leur visite prévue en France. Mais l'Élysée a annoncé ce vendredi matin que la venue du couple royal était reportée - au début de l'été si cela est possible - en raison du contexte social et sociétal tendu. Les opposants à la réforme des retraites montrent depuis des semaines maintenant leur mécontentement en manifestant dans les rues, et les tensions se sont intensifiées ces derniers jours, avec des débordements dans plusieurs grandes villes du pays.

Le tabloïd britannique The Daily Mail s'est moqué de la statue de cire de Charles III, affirmant ironiquement que le fils de la reine Elizabeth avait lui-même reporté sa visite en France, mécontent de la "représentation quelque peu douteuse" que le musée a réalisée. "Pas étonnant qu'il ait reporté son voyage à Paris !", titre avec humour le tabloïd, ajoutant "On peut dire qu'il ne sera pas très satisfait du résultat".

The wax effigy of Britain King Charles III is pictured during its unveiling at the Musee Grevin in Paris on March 24, 2023.