"Elena et Zayn sont sortis à SoHo à New York hier soir vers 22h30. Ils sont entrés en se tenant la main et s’embrassaient", selon les deux médias américains. "La plupart des employés du restaurant et des clients ne les ont pas remarqués. Il semblait qu’ils étaient à l’aise ensemble et il était clair que c’était un rendez-vous."

Zayn Malik est l'ancien compagnon de Gigi Hadid. Le couple s'est séparé en 2022.

Selena Gomez a, elle, été en couple avec Justin Bieber, avant de sortir avec The Weeknd.