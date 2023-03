Leonor d’Espagne : 3 ans de formation militaire

En Belgique, la duchesse de Brabant avait suivi une formation d’une année à l’École royale militaire à Bruxelles. En Suède, la princesse héritière Victoria avait en son temps bénéficié d’une formation accélérée. La princesse héritière Amalia des Pays-Bas s’est quant à elle limitée à des visites de terrain auprès de la marine et le régiment de cavalerie.

La première année aura pour cadre l’Académie militaire de Saragosse dans l’armée de terre. Ensuite, direction l’Académie navale militaire de Pontevedra avec un déplacement de six mois à bord d’un navire école. La troisième année se passera à l’Académie générale de l’Air sur la base de San Javier.

Le communiqué de la Cour indique que “la princesse Leonor est consciente des exigences et des sacrifices qu’implique la vie militaire et elle est très consciente de l’honneur qui lui est fait de s’entraîner et de servir aux côtés des hommes et des femmes de nos forces armées”.

Au terme de ces trois années, la princesse des Asturies commencera alors des études universitaires dont on ne connaît pas pour le moment l’orientation. Son père, le roi Felipe, avait étudié le droit à l’Université à Madrid avant de compléter sa formation en relations internationales à l’université de Georgetown à Washington.